Этой весной на линии в Челябинске выйдут еще 25 новых трамваев

В депо № 2 завершается приемка последней партии

В Челябинске готовится встать на рельсы последняя партия новых трамваев — 25 вагонов выйдут на маршруты уже весной, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Челябинской области.

Соответствие новых вагонов техзаданию проверяет спецкомиссия, которая собирается раз в несколько дней.

«В депо № 2 завершается приемка последней партии из 25 вагонов (гаражные номера со 116 по 141). Сотрудники завода донастраивают электронику, подключают системы оплаты, наносят элементы экипировки в соответствии с установленными требованиями, сдают объемный комплект документации по каждому вагону. В обязательном порядке проверяется работоспособность вагонов в сцепках», — говорится в сообщении.

Оплата вагонов произойдет только по завершении приемки.

Выпуск новой партии вагонов на линию планируется с 1 апреля 2024 года, добавили в ведомстве.