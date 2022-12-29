Стало известно, какие лекарства нельзя будет купить онлайн даже по рецепту

В их числе — препараты для прерывания беременности и антидепрессанты

В России утвердили критерии рецептурных препаратов для дистанционной торговли. Документ об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новшество вступит в силу с 1 марта 2023 года и пока будет действовать в Москве, Московской и Белгородской областях, пишет «Российская газета».

Кроме перечня отпускаемых по рецептам лекарств, которые можно будет продавать онлайн, появился также список препаратов, которые запрещено реализовывать дистанционно.

Запрет введен на медикаменты:

— с содержанием наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;

— изготовленные аптечными организациями;

— анаболические стероиды, антипсихотические средства, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные или седативные средства;

— применяющиеся для прерывания беременности;

— являющиеся радиофармацевтическими и иммунобиологическими, а также лекарства, для которых в соответствии с инструкцией по применению должен быть установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия.

— спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Напомним, что в июле этого года было объявлено о пилотном проекте по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Он стартует 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Планируется, что он продлится до 1 марта 2026 года, а в случае успеха может быть масштабирован на другие территории страны.