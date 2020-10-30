Стало известно, где хочет отбывать срок Михаил Ефремов

Артист изъявил желание остаться в хозотряде СИЗО-5.

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Михаил Ефремов будет отбывать своё наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5 вместо колонии. Об этом объявила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. По её словам, актёр мог оказаться в Чувашии, но принял решение остаться в Москве.



«В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии. Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО. Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока. Я думаю, и Ефремов выйдет раньше»,— написала Марина Литвинович.

Напомним, Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП, которое произошло на Смоленском шоссе в июне этого года. На своём внедорожнике артист выехал на встречку и врезался в машину доставки, за рулём которой был 57-летний Михаил Захаров. Мужчина скончался в больнице. В ходе процесса Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, но 22 октября Мосгорсуд смягчил решение на полгода.