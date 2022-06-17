На Южном Урале завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Его победителями стали три пары с детьми из Челябинска. Они вместе представят регион в конкурсе на федеральном уровне. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
В рамках конкурса семьи соревнуются в пяти номинациях. В этом году в региональном этапе состязаний приняли участие 38 пар с детьми.
«По решению оргкомитета первые места заняли семья Ветровых (в номинации „Золотая семья“) и Ковалевых („Молодая семья“), второе место — у четы Энграф („Семья — хранитель традиций“). Поздравляем семьи-победители и желаем удачи в конкурсе на федеральном уровне», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.
Вместе с представителями столицы Южного Урала в итоговом этапе конкурса приняли участие семьи из Верхнеуральского и Нагайбакского районов, а также Трехгорного.
Всероссийский конкурс «Семья года» в этом году проходит уже в седьмой раз. Он направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Организаторами являются Минтруда и соцзащиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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