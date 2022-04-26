Стали известны лидеры голосования за объекты благоустройства на Южном Урале

Выборы лучших проектов продлятся до 30 мая

Город Троицк, поселок Локомотивный, а также Троицкий, Кусинский и Кизильский районы стали лидерами первой недели всероссийского голосования за объекты благоустройства в Челябинской области, сообщили в минстрое региона.

В Кизильском районе лидирует проект для поселка Зингейского: в случае победы там будут благоустраивать прилегающую территорию местной школы.

В Кусинском районе больше всего людей голосуют за благоустройство Центральной площади.

В Троицком — за обустройство пешеходной зоны в поселке Целинном.

В Троицке и Локомотивном выбирают один из понравившихся дизайн-проектов.

Онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут благоустраиваться в приоритетном порядке, продлится до 30 мая. Принять участие в голосовании можно на платформе 74.gorodsreda.ru.