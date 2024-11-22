Стали известны лауреаты премии «Светлое прошлое»

На церемонию пригласили и победителей прошлых лет, которые ранее не смогли получить награду

Фонд Олега Митяева обнародовал список лауреатов премии «Светлое прошлое» в 2024 году. Церемония награждения традиционно проходит в январе. В этом году мероприятие пройдет в рамках празднования Дня образования Челябинской области при поддержке губернатора региона.

По итогам народного выдвижения кандидатур и голосования конкурсной комиссии на церемонию приглашены лауреаты премии «Светлое прошлое» за 2024 год и лауреаты прошлых лет, которые еще не получили награду:

Владимир Богодухов: военный штурман, полковник запаса, Герой России;

Юрий Бородавко: спортсмен (лыжные гонки), тренер мужской сборной России по лыжным гонкам;

Дарья Гаузер: модельер, дизайнер, писательница;

Александр Жаров: генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг»;

Данис Зарипов: хоккеист, капитан и нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс»;

Михаил Зимин: пловец-паралимпиец, чемпион Паралимпийских игр;

Наталья Кутасова: актриса театра, народная артистка России;

Дмитрий Пермяков: продюсер, сценарист, актер, режиссер;

Григорий Середин: баянист, композитор, дирижер, педагог;

Александр Смирнов: начальник научно-технического направления по зенитной тематике АО «НПК „Конструкторское бюро машиностроения“»;

Михаил Тимкин: ранее первый заместитель генерального директора ГК «Росвооружение».

В церемонии награждения примут участие: Марина Есипенко, Олег Митяев, Валерия Ланская, Сергей Малоземов и другие.

Напомним, премия вручается выдающимся землякам, проживающим за пределами Южного Урала, за их заслуги и достижения в различных сферах: экономике, производстве, науке, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности. Проект направлен на развитие преемственности поколений и воспитание любви к малой родине.



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