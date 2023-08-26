Стали известны изменения в ЕГЭ-2024

Где-то сократили количество заданий, а где-то изменили формулировки

В 2024 году российских выпускников ждут изменения в ЕГЭ практически по всем предметам. Проекты контрольных измерительных материалов к экзаменам опубликовал Федеральный институт педагогических изменений, передает издание «Российская газета».

В ЕГЭ по русскому языку изменят формулировки и варианты ответа в заданиях 13 и 14, формулировка изменится и в задании 27. При комментировании проблемы текста необходимо будет обосновать свое мнение, приведя пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт выпускника. Задания 8, 26 и 27 будут оценивать по-другому.

В ЕГЭ по литературе сократят количество заданий базового уровня сложности с 7 до 6. Для раскрытия темы при написании сочинения 11.4 можно будет использовать произведения одного из трех представленных писателей-классиков. Раньше можно было использовать произведения любых писателей. Кроме того, в некоторых заданиях повысят требования к грамотности и изменят критерии оценки.

В ЕГЭ по профильной математике включат задание по геометрии. Оно проверит умение выпускника определять координаты точки, векторы и проводить операции над ними.

В ЕГЭ по информатике задание 13 проверит умение школьника использовать маску подсети при адресации в соответствии с протоколом IP.

В ЕГЭ по физике количество заданий сократится с 30 до 26. В первой части уберут задание на распознавание графических зависимостей и два задания на определение соответствия формул и физических величин по механике и электродинамике. Во второй части не будет расчетной задачи.

В ЕГЭ по биологии сократят число заданий с 29 до 28.

В ЕГЭ по истории детализируют структуру задания 18 на установление причинно-следственных связей.

В ЕГЭ по обществознанию скорректируют формулировку задания 24 и изменят систему его оценки.

В ЕГЭ по географии число заданий сократят с 31 до 29, убрав задания 22 и 23 с топографической картой.

В ЕГЭ по иностранным языкам все задания распределят по двум уровням сложности: базовому и высокому. В ЕГЭ по европейским языкам уточнены формулировки заданий 38 письменной части и 4 устной части. Также уменьшено количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 11 и 12. В ЕГЭ по китайскому языку изменят критерии оценки ответов на задание 4 устной части, а также формулировки задания 29 письменной части и задания 3 устной части.

По базовой математике и химии изменений в 2024 году не будет.