Рособрнадзор утвердил график проведения всероссийских проверочных работ по программе прошлого года обучения. Знания учеников 5—9-х классов в Челябинской области будут проверять с 19 сентября по 24 октября. Об этом сегодня сообщили в региональном министерстве образования.
«Всего во всероссийских проверочных работах в 2022 году примут участие 728 школ Челябинской области, не принимавшие участие в ВПР весной 2022 года. Конкретные даты проведения работ для каждого класса и предмета школы определили самостоятельно в рамках установленного расписанием периода», — уточнили в региональном центре оценки качества образования.
Пятиклассникам предстоит написать ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру. В 6-х классах будут проверять знания по русскому языку, математике, биологии, истории.
В 7-х и 9-х классах ВПР будут проводиться по двум обязательным предметам — русскому языку и математике — и по двум предметам на основе случайного выбора. В 8-х классах — по русскому языку, математике, иностранным языкам и двум предметам на основе случайного выбора.
«В этом году при проведении ВПР предоставляется альтернативная возможность выполнения участниками работ в компьютерной форме: в 6-х классах — по истории и биологии, в 7–9-х классах — по истории, биологии, географии и обществознанию. Для образовательных организаций, выбравших компьютерную форму проведения по данным предметам, работы будут проводиться с 3 по 22 октября», — добавили в РЦОКИО.
Проверочные работы также напишут студенты колледжей. Для них ВПР по всем предметам пройдут с 15 сентября по 8 октября.
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