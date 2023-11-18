Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Опубликованы проекты расписаний экзаменов

На российском портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект расписания ЕГЭ на 2024 год. Согласно документу, проведение экзаменов будет разделено на три периода: досрочный, основной и дополнительный.

Досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период — с 23 мая по 1 июля, дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

23 мая пройдут экзамены по химии, географии и литературе. На 28 мая запланировано проведение ЕГЭ по русскому языку. 31 мая пройдет экзамен по математике, причем как базовой, так и профильной.

«ЕГЭ по обществознанию пройдет 4 июня, по истории и физике — 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 17 и 18 июня»,— говорится в документе.

С 20 июня по 1 июля пройдут резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам.

В проекте расписания также указаны даты досрочного проведения экзаменов. Так, 22 марта пройдет ЕГЭ по географии и литературе, 26 марта — по русскому языку, 29 марта — по базовой и профильной математике, 2 апреля — по биологии, физике и письменный экзамен по иностранному языку. 5 апреля пройдет устный экзамен по иностранному языку, 9 апреля — экзамены по информатике и обществознанию, 12 апреля — по истории и химии. Резервные дни пройдут с 15 по 22 апреля.

ОГЭ для девятиклассников также будет разделено на три периода: досрочный, который пройдет с 23 апреля по 21 мая, основной — с 24 мая по 2 июля и дополнительный — с 3 по 24 сентября.

Ранее в России утвердили минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году.