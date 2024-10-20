Стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Пока опубликован проект приказа

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Проект приказа опубликован на сайте для размещения информации о подготовке нормативных документов и пока находится на стадии обсуждения. Рассказываем, на какие даты запланированы экзамены.

«В соответствии с проектом, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля, основного периода — с 23 мая по 4 июля, дополнительного периода — с 4 по 23 сентября»,— рассказали в Рособрнадзоре.

В основном периоде ЕГЭ запланированы следующие даты:

23 мая — история, литература и химия;

27 мая — математика базового и профильного уровней;

30 мая — русский язык;

2 июня — обществознание и физика;

5 июня — биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам;

10 и 11 июня — информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, 3 и 4 июля — дни для пересдач одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.

ОГЭ для девятиклассников также разделено на три периода: досрочный — с 22 апреля по 17 мая, основной — с 21 мая по 2 июля и дополнительный — с 2 по 23 сентября.

Основной период начнется с экзаменов по иностранным языкам. На 26 мая запланированы ОГЭ по биологии, информатике, обществознанию и химии. 29 мая пройдут экзамены по географии, истории, физике и химии. На 3 июня запланирован экзамен по математике, на 6 июня — по географии, информатике и обществознанию. 9 июня пройдет экзамен по русскому языку, 16 июня — экзамены по биологии, информатике, литературе и физике.