Стали известны даты последних звонков и выпускных в Челябинской области

В этом году школы делают ставку на безопасность праздников

При проведении последних звонков и выпускных в челябинских школах в 2024 году сделали ставку на безопасность. Об этом Первому областному рассказала начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Бухмастова.

Даты последних звонков и выпускных выбирали с учетом рекомендаций Минпросвета РФ. А федеральное министерство советует проводить последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные — 27 и 28 июня.

«Большинство муниципалитетов и школ прислушались к рекомендациям и организуют школьные праздники в эти даты. Хотя будут и те, кто проведет их немного раньше или немного позже», — рассказала Елена Бухмастова.

Праздники в городах и районах, по словам чиновника, будут проводить по такому графику, чтобы на каждый хватило полицейских и медиков, которые будут дежурить у школ.

«В этом году сделана ставка на безопасность. Уже на следующей неделе в школах пройдут тренировочные занятий по отработке действий в случае экстренной ситуации», — добавляет Елена Бухмастова.

Также Первому областному удалось узнать, что в отдельных школах родителей выпускников просят написать расписки, в которых мамы и папы после официальной части прощания берут ответственность за здоровье и жизнь детей на себя. В одной челябинской школе нам рассказали, что это обычная практика: иногда дети слишком торопятся повзрослеть и пускаются во все тяжкие, что приводит к различным несчастным случаям.

Между тем в Челябинске в ночь с 28 на 29 июня в парке Гагарина пройдет «Атомный выпускной» — масштабный праздник для южноуральских школьников. Хедлайнером вечера станет российская рок-группа The Hatters.