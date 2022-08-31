Цена билета на дизель-поезд «Орлан», который будет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом, составит ориентировочно 614 рублей. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Напомним, что новый поезд будет курсировать с ноября 2022 года. Между Челябинском и Екатеринбургом запустят дизельный поезд РА3 «Орлан» с тремя вагонами общей вместимостью 606 человек. Маршрут будет пролегать по неэлектрифицированному участку железной дороги протяженностью 247 километров. Время в пути составит 3 часа 56 минут.
По предварительному расписанию из Челябинска поезд будет отправляться ежедневно в 6:50 и прибывать в Екатеринбург в 10:46. В обратный путь состав поедет в 18:07 и прибудет в 22:08.
«При необходимости в дальнейшем расписание будет скорректировано»,— уточнили в Миндортрансе.
Поезд будет следовать через остановочные пункты ст. Челябинск-Главный, о. п. 236 км (ТРК «Фиеста» в Челябинске), ст. Аргаяш, ст. Кыштым, ст. Верхний Уфалей, ст. Полевской, ст. Первомайская, ст. Екатеринбург-Пассажирский.
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