Стал известен прогноз погоды на 31 декабря и январские праздники в Челябинской области

Спойлер: будет холодно

Новогодняя ночь в этом году не порадует жителей Челябинской области теплом. Да и в новогодние праздники резкого потепления не ожидается. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«Новогодняя ночь ожидается морозной. По предварительным расчетам, столбики термометров покажут до −20°C, в низинах холоднее. Потепление, скорее всего, начнется с 2 января, а в западных районах может начаться и раньше, но простоит оно недолго», — рассказала синоптик.

По предварительным данным, температура воздуха выше −10 градусов ожидается в Челябинской области в начале января на протяжении нескольких дней. Уже с середины первой недели, ориентировочно с 4 января, в регион вернется холодная погода. При этом новый год в регионе начнется со снегопадов.

«Предварительно, после 31 декабря к территории Южного Урала подойдет область пониженного давления, которая принесет не только небольшое потепление, но и снегопады. Они начнутся в западных районах и в течение суток распространятся по всей территории области», — добавила Екатерина Выходцева.

Более подробно о погоде в новогоднюю ночь и январские праздники читайте ежедневно с 31 декабря на нашем сайте.

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