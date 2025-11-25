Стал известен график сокращенных рабочих недель на 2026 год

Россиян ждут семь коротких рабочих периодов

Жителей России ждет насыщенный праздниками и длинными выходными 2026 год. В течение года будет семь сокращенных рабочих недель. Это позволит россиянам эффективнее планировать отпуска и мини-путешествия, сообщает рекрутинговая платформа hh.ru.

Основные периоды, когда рабочая неделя будет состоять всего из четырех дней, придутся на первую половину года.

Февраль: отдых с 21‑го по 23‑е число (День защитника Отечества), работа с 24‑го по 27‑е.

Март: короткая неделя с 10‑го по 13‑е число.

Апрель: работа с 27‑го по 30‑е апреля.

Май: два периода — с 12‑го по 15‑е мая и с 8‑го по 11‑е июня.

Осенью и в конце декабря россиян также ждут благоприятные рабочие графики.

Ноябрь: из-за выходного дня 4 ноября рабочая неделя окажется разделенной на две части и продлится в сумме четыре дня.

Декабрь: последняя рабочая неделя года, предшествующая новогодним каникулам, и вовсе станет трехдневной, так как 31 декабря является официальным выходным.

Такой график, по мнению экспертов, создает комфортные условия для планирования личного времени и способствует снижению уровня стресса.