Стадион, детский сад, жилой дом: Алексей Текслер проконтролировал ремонт и строительство соцобъектов в Карталах

Губернатор пообещал размяться в спорткомплексе «Локомотив» перед Парижским полумарафоном

К Новому году в Карталах появится первый в муниципалитете крытый хоккейный корт. Это станет финалом идущего уже три года ремонта спорткомплекса «Локомотив». В финале своей рабочей поездки губернатор Алексей Текслер осмотрел соцобъекты Карталов.

Спорткомплекс «Локомотив» Алексей Текслер поручил отремонтировать во время своего первого визита в Карталы весной 2019 года. С тех пор здесь заменено покрытие беговых дорожек, смонтирована спортивная площадка уличных тренажеров, появилось оборудование для футбольного поля. Но главное, к октябрю в состав спорткомплекса войдёт новый крытый хоккейный корт.

«В своё время я очень удивился, узнав, что в крупном городе Миассе нет хоккейного корта. А этот вид спорта очень востребован. У вас проблем не будет?» — осведомился губернатор у руководства «Локомотива».

У детского сада 155 судьба не столь весёлая: сроки его реконструкции пришлось увеличить, так как первый подрядчик сорвал сроки поставок стройматериалов и график работы. Новый подрядчик и министр строительства области Юлий Элбакидзе заверили Алексея Текслера, что на сегодня проблемы решены, а всё материалы закуплены. Так что к 10 декабря садик будет готов, причём сразу с благоустройством.

По соседству с детским садом возводится восьмиэтажный жилой дом на 62 квартиры — первая многоэтажка в городе за 11 лет. Часть квартир в нём предназначена для расселения ветхоаварийного жилья. Здесь подрядчик тоже заверяет, что всё в порядке: все материалы в наличии, в понедельник приступят к закрытию теплового контура.

Губернатор снова предупреждает об ответственности: программа расселения аварийки сорвана быть не должна!

Подрядчик обещает: здание будет закончено к декабрю.