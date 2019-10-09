Ссылка на портал интим-услуг «висела» на сайте администрации Златоуста

Непристойная информация была размещена в разделе «структура управления».

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В сообществах Златоуста в социальных сетях сегодня появился короткий видеоролик, на котором мужчина на камеру рассказывает, что он случайно наткнулся на «интересную ссылку» во время поиска информации на официальном сайте администрации.

«Официальный сайт, решил я поискать здесь кое-что поискать. Контакты. МУП „Автохозяйство ЗГО“, заходим, а тут», — комментирует свои переходы по ссылкам мужчина.

В администрации пояснили, что специалисты в настоящее время разбираются в происходящем и выясняют, сколько времени ссылка на сайт с интимным содержанием находилась на административном ресурсе.

«Разбираются специалисты, расследование проводят. Понятно, что это хакерская атака. Сам сайт администрации взломать не смогли, воспользовались ссылкой на МУП „Автохозяйство“. Сейчас над этим работают технические специалисты МУП „Автохозяйство“, специалисты администрации», — прокомментировала Юлия Прокопьева, пресс-секретарь администрации Златоуста.

Кроме того, выяснилось, что домен, на котором расположили интим-портал уже давно не принадлежал МУП «Автохозяйству», сайт учреждения «переехал» на новый адрес.

«Сейчас сайт МУП „Автохозяйство“ находится на другом домене, а тот, на который вела ссылка, ими давно не используется. Как удалось нашим специалистам выяснить, тот старый домен был куплен неустановленными людьми на месяц», — добавила Юлия Прокопьева.

Как сообщил собственный источник сайта «Первый областной» в Златоусте, в городе догадываются, кто стал автором скандального ролика, и считают, что сделан он был намеренно, чтобы дестабилизировать ситуацию накануне конкурса по выбору главы.

Проверка продолжается, не исключено, что к ней будут привлечены правоохранительные органы и службы безопасности.