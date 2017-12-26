/ Неизвестные срубили 15 деревьев для строительства шалаша на Таганае

Нарушители выдали себя, выложив ролик со строительством в социальных сетях.

Лесники Таганая обнаружили 15 срубленных и 4 поврежденных дерева. Охраняемая территория пострадала от рук туристов, пожелавшим построить шалаш на особо охраняемой территории заповедника. Свои действия они сняли на видео и выложили в социальные сети. Благодаря роликам их удалось обнаружить.



На видео показано, что из веток и деревьев построили шалаш. Непонятно, зачем это надо был делать, ведь до приюта «Таганай», где можно было переночевать, оставалось всего 500 метров. Но даже если бы все происходило вдалеке от приютов и кордонов, туристы не могли не знать, что рубить деревья на особо охраняемой природной территории запрещено. При регистрации для каждого посетителя мы проводим индивидуальный инструктаж по правилам пребывания. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев.



Отметим, что всего было срублено 4 пихты, 2 березы и 9 ольх. Кроме того, от топоров пострадали 4 большие ели и несколько пихт — с них срубили 125 веток. Ущерб оценивается в 53 тысячи рублей. Сейчас к разбирательствам с нарушителями привлечены правоохранители. Заявление о незаконной рубке, совершенной группой лиц, направлено в отдел полиции.

