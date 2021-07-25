Сроки проведения Всероссийской переписи населения вновь предложили перенести

Основной этап может начаться с 15 октября 2021 года

Сроки проведения Всероссийской переписи населения могут перенести на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Решение обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, решение о переносе связано с тем, что в подготовке к переписи будут использоваться ресурсы, задействованные в организации Единого дня голосования. Окончательное решение о переносе сроков Всероссийской переписи населения будет принято позже.

Законопроект, разработанный Минэкономразвития РФ, также размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока идет обсуждение.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения должна была пройти в период с 1 по 31 октября 2021 года. В этом году россияне смогут самостоятельно заполнить анкету онлайн на портале «Госуслуги».