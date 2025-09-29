Сроки открытия детского сада в 48‑м микрорайоне Челябинска снова перенесли

На объекте потребовалась доработка электрики

Сроки открытия детского сада в микрорайоне № 48 в Челябинске опять перенесли. На объекте потребовалась доработка электрики, рассказали на аппаратном совещании в мэрии.

«Заказчику применить все возможные санкции с точки зрения ответственности за смещение сроков фактической передачи объекта в муниципалитет для его полноценного использования», — сказал Алексей Лошкин.

В течение ближайших двух дней все неполадки должны быть устранены. Глава города сообщил, что все группы сформированы, в ближайшее время они смогут приступить к приему детей.