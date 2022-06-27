Срок изготовления паспорта сократили в два раза на Южном Урале

Ранее документ готовили 10 дней

С 1 июля 2022 года граждане Российской Федерации смогут оформить внутренний паспорт за 5 рабочих дней вне зависимости от места и формата подачи заявления, сообщает управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.



Ранее срок оформления паспорта составлял при обращении по месту жительства до 10 дней, не по месту жительства — до 30 дней. Заявление о выдаче и замене паспорта можно будет подать в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа внутренних дел или в МФЦ.



Также граждане, достигшие возраста 14, 20 и 45 лет, могут обратиться за получением паспорта в течение 90 дней с момента достижения возраста. При этом их паспорт будет действительными до дня их замены.



Отметим, что с начала 2022 года южноуральцы оформили более 68 тысяч паспортов, из которых 23 тысячи обращались посредством Единого портала.

