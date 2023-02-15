Сретение Господне отмечают православные 15 февраля

Праздник символизирует встречу человека с богом

Сегодня, 15 февраля, православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников — Сретение Господне. Он является непереходящим и ежегодно отмечается в одну и ту же дату. Сретение переводится как «встреча» и символизирует встречу человека с Богом. Подробнее об истории, значении и традициях праздника — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Согласно Евангелию, на 40-й день после рождения Христа его мать Мария принесла ребенка в храм, чтобы посвятить его Господу. Навстречу женщине вышел старец Симеон, который всю свою жизнь ждал встречи с Иисусом.

Симеон был одним из ученых, который переводил Священное Писание. Во время работы над одним из текстов он принял за ошибку слова, что непорочная девушка родит сына, и хотел исправить их. Но ему тотчас явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит это чудо своими глазами и не убедится в исполнении пророчества. Спустя примерно 300 лет Симеон наконец увидел Иисуса, взял его на руки и произнес: «Ныне отпускаешь ты раба твоего, Владыко».

Вслед за Симеоном вышла Анна, известная своими пламенными проповедями о Боге. Увидев Христа, она отправилась рассказывать о рождении Избавителя Израиля всем горожанам.

Смысл праздника

После долгожданной встречи с Христом Симеон скончался, произошло желаемое им избавление от бремени земной жизни. Смысл этой истории в том, что встреча с Богом несет освобождение и радость. Для верующего встреча с Богом происходит тогда, когда он принимает Господа всем сердцем и осознанно переступает порог храма.

Кроме того, философское значение праздника Сретения — это встреча Ветхого Завета с Новым.

Традиции праздника

В этот день в храмах проводят литургии, верующие исповедуются и причащаются. Особая традиция праздника — освящение в церкви свечей «громниц», которые призваны оберегать их обладателей от всевозможных бед.

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя сквернословить и осуществлять свои злые замыслы. Необходимо заниматься добрыми делами, благотворительностью.

Приметы

Наши предки считали, что на Сретение Господне зима встречается с приближающейся весной, и начинали готовиться к новому сезону. Многолетние наблюдения позволяли им полагать, что если на Сретение мороз и безоблачное небо, то весна придет поздно. Также они подмечали, что если на праздник оттепель, то весна придет очень скоро.