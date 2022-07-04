Средняя стоимость сада в Челябинской области составила более полумиллиона рублей

Специалисты рассказали, где самые высокие и низкие цены на участки

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала стоимость садовых участков в регионе. Средняя цена сада составила порядка 560 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе КСП.

Мониторинг проводили по нескольким параметрам. Специалисты рассматривали земельные участки, предназначенные для садоводов и огородников. Площадь дачного домика должна составлять от 20 до 50 «квадратов». Стоимость — от 100 тысяч до полутора миллионов рублей.

В Челябинске средняя стоимость садового участка составила 596,19 тысячи рублей. В Златоусте — 548,75 тысячи рублей. В Копейск сад можно купить за 688,50 тысячи рублей, в Магнитогорске — за 563,85 тысячи рублей. Наименьшую цену зафиксировали в Южноуральске — 234,95 тысячи рублей. В Миассе и Троицке покупка сада обойдется в 466,75 и 487,50 тысячи рублей соответственно. Средняя цена на сад в Аргаяше — 662,50 тысячи рублей. Дороже всего в Кыштыме — 788,50 тысячи рублей.

Напомним, в Челябинской области спрос на дачи и огороды вырос еще в период пандемии. С подорожанием продуктов и закрытием границ приобретение собственного участка с домиком вновь стало актуальным для южноуральцев. Свежие овощи с собственной грядки и активный отдых на воздухе — что может быть приятнее и полезнее? За сколько можно приобрести сад в черте Челябинска и выгодно ли вести свое хозяйство — в материале ИА «Первое областное».