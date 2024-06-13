Средняя продолжительность жизни в Челябинской области увеличилась до 72 с половиной лет

Это наивысшее значение за всю историю региона

Один из блоков обращения губернатора Челябинской области к Заксобранию региона был посвящен поддержке пожилых граждан.

«В этом направлении последовательно реализуется и совершенствуется весь комплекс мер социальной поддержки», — заявил Алексей Текслер.

Так, в 2024 году ко Дню Победы до 50 тысяч рублей увеличили размер единовременной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям. Для тружеников тыла введена новая выплата.

В 2022 году снижена планка трудового стажа для получения статуса ветерана труда Челябинской области.

В регионе внедряется система долговременного ухода на дому. Открываются отделения дневного пребывания для пенсионеров — их уже 39. В Красноармейском районе идет строительство нового центра для пожилых, нуждающихся в постоянном уходе.

«Важнейшим результатом этой работы стало повышение продолжительности жизни в регионе. По итогам 2023 года она составила 72,5 года. Это наивысшее значение за всю историю региона», — заявил Алексей Текслер.

В конце 2023 года в Челябинске был открыт первый Центр активного долголетия. Алексей Текслер поручил министерству социальных отношений проработать вопрос создания таких центров в других муниципалитетах.