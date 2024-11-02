Средняя минимальная стоимость билетов в Челябинске снизилась в сравнении с 2023 годом

В КСП посчитали, во сколько южноуральцам обойдется новогодняя сказка

Челябинские театры запустили продажу билетов на новогодние представления. Причем, по данным Контрольно-счетной палаты региона, стоимостный диапазон расширился, а средняя минимальная цена билетов на праздничные показы снизилась по сравнению с прошлым годом.

Так, стоимость билетов стартует от 100 рублей. Это обусловлено политикой театров, направленной на повышение доступности своих услуг для населения. Недорогие билеты предлагают возможность посетить те же спектакли, но места могут быть не самыми комфортными.

«Традиционно наибольшие финансовые затраты потребуются для посещения балета „Щелкунчик“, билеты на который стоят до 6 тысяч рублей. Но и при такой стоимости в наличии осталось немного мест: самые дорогие или неликвидные», — говорят в КСП.

Там также отметили, что на фоне общероссийского повышения цен средняя минимальная стоимость билетов на новогодние представления в Челябинске с 2022 года поднялась всего на 10 рублей, а в сравнении с 2023-м даже снизилась примерно на 60 рублей.

Также палата предлагает обратить внимание на ледовые шоу — во дворце спорта «Юность» (от 500 рублей) и арене «Трактор» (от 1,3 тысячи рублей). Кроме того, развлекательные экскурсионные групповые туры предлагают развлекательные новогодние программы (от 2,3 тысячи рублей за человека при группе свыше 20 человек).

Молодым людям 14—22 лет сэкономить на новогодних мероприятиях поможет программа «Пушкинская карта».

«Если у вас на декабрь запланирована культурная новогодняя программа, а билеты еще не куплены, то для этого самое время. Январские же каникулы предлагают более широкий спектр вариантов для развлечений и дают больше времени на раздумья», — добавляют в КСП.