Средняя пенсия по старости в Челябинской области превысила 21 тысячу рублей

С января пособие выросло на 4,8%

С 1 января 2023 года на 4,8% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. После индексации средний размер пенсии по старости на Южном Урале составляет 21,6 тыс. рублей. Об этом во вторник, 10 января, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Размер прибавки у каждого пенсионера индивидуальный. Прибавка зависит от размера пенсии, которую до индексации получал человек.

«Кроме того на 4,8% проиндексирована стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента увеличена до 123 рублей 77 копеек, а размер фиксированной выплаты — до 7567 рублей 33 копеек», — добавляют в пресс-службе.

Часть пенсионеров получили январскую пенсию в декабре. Пенсия им пришла уже с учетом индексации.

С января также вырос размер различных региональных пособий — все они увеличены по поручению губернатора Алексея Текслера.

Также стало известно, что в 2022 году в Челябинской области среднемесячная зарплата выросла на 13,2% и составляет 48,4 тыс. рублей.