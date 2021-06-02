Средний размер автокредита среди уральцев составил 779 тысяч рублей

РГС Банк подвел итоги I квартала в Уральском федеральном округе

РГС Банк, банк для автомобилистов, подвел итоги деятельности за I квартал 2021 года в Уральском федеральном округе. На 31 марта 2021 года кредитный портфель в регионе превысил 6,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 21% за квартал. Средства клиентов банка в УрФО составили 2,2 млрд рублей.

Наиболее значимые результаты были достигнуты в рамках стратегического направления развития — автокредитования: за первые 3 месяца 2021 года портфель автокредитов вырос на 28% до 5,1 млрд рублей. В 2021 году банк продолжил активное развитие продуктовой линейки для целевой аудитории — автомобилистов. Клиенты РГС Банка получили возможность купить новые автомобили марки Geely на специальных условиях, за счет субсидирования ставки производителем. Кроме этого, был запущен проект по курьерской доставке дебетовых карт, в том числе Дорожной карты с бесплатным тест-драйвом и повышенным кешбэком в категории «Авто». Это возможность получить не просто банковскую карту, а с ее помощью — доступ в ДБО и к целому перечню продуктов, которые оформляются онлайн.

Сегодня в РГС Банке автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку транспорта у дилера и у частного лица, автокредит с остаточным платежом или просто кредит наличными на покупку авто. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование, — от этого будут зависеть условия предложенной ему кредитной программы. Кроме этого, РГС Банк предложил автовладельцам ряд сервисных партнерских продуктов, которые могут быть интересны на любом этапе владения автомобилем и в рамках day-to-day активности.

Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в УрФО в I квартале 2021 года, составила 779 тыс. рублей сроком на 4 года и 11 месяцев, в том числе 982 тыс. рублей — на новую машину и 620 тыс. рублей — на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Hyundai, Kia, Lada — среди новых машин и Kia, Toyota, Lada — среди подержанных автомобилей.

Сеть банка в УрФО представлена 86 точками продаж в виде классических отделений и офисов на базе крупнейших автосалонов и дилерских центров не только в Свердловской области, но и в Курганской, Челябинской и Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. Кроме этого, РГС Банк в Уральском федеральном округе продолжил трансформацию банковской региональной сети в направлении «легких» беcкассовых офисов обслуживания в формате пит-стопов. В них посетители могут оформить весь спектр финансовых продуктов и сервисных услуг партнеров, а в ближайшем будущем получат возможность завершить цифровые продажи от онлайн-агрегаторов и даже провести сделку с финансированием покупки автомобиля.