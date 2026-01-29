Сегодня, 29 января, в Челябинской области синоптики обещают теплую и хмурую погоду. Местами ожидаются метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске воздух прогреется до −3°C. Без осадков.
В Нязепетровске слабый снег пройдет лишь утром. Температура поднимется до −6°C.
В Верхнеуральске будет облачно и −5°C. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
В Бредах сегодня до −9°C и хмуро.
На юге области температура будет варьироваться от −4 до −9°C. Тоже пасмурно. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.
В Снежинске — пасмурно и −4°C.
Теплее всего будет в Трехгорном: столбики термометров зафиксируются на −2°C. Облачно с прояснениями.
В целом градусники в регионе покажут от −3 до −8°C. В крайних северных районах ожидаются метели. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.
