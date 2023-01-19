Конкурс проводится по 13 направлениям прикладной науки: от агробиотехнологий и когнитивных исследований до искусственного интеллекта и беспилотного транспорта.
Первый, региональный этап пройдет с 15 февраля по 25 марта 2023 года. В Челябинской области его организатором выступает центр поддержки одаренных детей «Курчатов Центр». На этом этапе состоится экспертиза и защита конкурсных работ.
«Мы поможем школьникам подготовиться к презентации проектов. В марте проведем выездную профильную смену в одном из загородных лагерей области, где дети получат от наставников индивидуальные консультации по проектам, а также пройдут тренинги по ораторскому мастерству и психологии», — рассказала руководитель центра Светлана Чистякова.
Затем финалисты регионального трека пройдут итоговое тестирование и собеседование с экспертами «Сириуса».
Итоги всероссийского конкурса подведут 15 мая 2023 года. Победителей и призеров пригласят на смену «Большие вызовы».
Подать заявку на конкурс можно до 15 февраля 2023 года.
В прошлом году среди победителей конкурса были 15 южноуральцев.