Среди школьников Челябинской области разыграют путевки в «Сириус»

Объявлен старт всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы»

В России стартовал прием заявок на конкурс «Большие вызовы». Это конкурс проектов для школьников 7—11-х классов. Его победители получат путевки в федеральный образовательный центр «Сириус», который находится в Сочи, а также дополнительные 10 баллов для поступления в вуз. Об этом в четверг, 19 января, сообщает пресс-служба «Курчатов Центра».

Конкурс проводится по 13 направлениям прикладной науки: от агробиотехнологий и когнитивных исследований до искусственного интеллекта и беспилотного транспорта.Первый, региональный этап пройдет с 15 февраля по 25 марта 2023 года. В Челябинской области его организатором выступает центр поддержки одаренных детей «Курчатов Центр». На этом этапе состоится экспертиза и защита конкурсных работ.

«Мы поможем школьникам подготовиться к презентации проектов. В марте проведем выездную профильную смену в одном из загородных лагерей области, где дети получат от наставников индивидуальные консультации по проектам, а также пройдут тренинги по ораторскому мастерству и психологии»,

— рассказала руководитель центра Светлана Чистякова.