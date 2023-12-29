Среди россиян растет уровень доверия Владимиру Путину

Уровни оценки работы премьер-министра и правительства также выросли

Владимиру Путину доверяет 80% россиян, деятельность премьер-министра и правительства России положительно оценивают более 50% жителей страны. Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства за неделю с 18 по 24 декабря представил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

«Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян — плюс 0,3 п. п. за неделю. Показатель одобрения деятельности президента составил 77,1%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 54,5% (+0,5 п. п. за неделю) и 53,7% (+0,7 п. п. за неделю) соответственно», — говорится в сообщении.

Добавим, премьеру Михаилу Мишустину доверяет 62,9% россиян, Геннадию Зюганову (КПРФ) — 32,6%, Сергею Миронову («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 29,2%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) — 16,1%, Алексею Нечаеву («Новые люди») — 8,9% (+2,1 п. п. за неделю).