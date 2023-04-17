Среди погибших на юге Челябинской области лебедей была птица редкого тундрового вида

Пернатое могло отравиться промышленными стоками

На пруду в Челябинской области, куда сливали отходы обогащения золотоносной руды, погиб тундровый лебедь, которых ранее в нашем регионе не фиксировали. Редкую птицу идентифицировала на фотографии с места инцидента орнитолог, кандидат биологических наук Валерия Гашек, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, ранее наше информагентство сообщало, что челябинская областная прокуратура совместно с Минэкологии региона начали проверку по факту публикации в социальных сетях информации о гибели нескольких лебедей в районе реки Курасан на юге Челябинской области. По мнению очевидцев, птицы могли отравиться промышленными стоками, которые сливали в облюбованный пернатыми технический водоем.

Орнитолог Валерия Гашек по просьбе корреспондента ИА «Первое областное» изучила приложенные к публикации фотографии мертвых птиц. По ее словам, на большинстве из них запечатлены лебеди-шипуны — один из двух видов лебедей, которые прилетают в Челябинскую область для выведения потомства. Шипуны занесены в Красную книгу Челябинской области как восстанавливающийся вид: в настоящее время в области гнездится не менее 150—200 пар этих птиц. Но на одном из снимков специалист опознала малого лебедя — он же тундровый лебедь. Внешне он похож на лебедя-кликуна, но меньше размером и имеет отличия в расцветке клюва.

«В нашу Красную книгу этот вид не внесен, поскольку зарегистрированных залетов в нашей области еще не было. В целом — довольно редкая птица, особенно к востоку от Урала», — прокомментировала Валерия Гашек.

По словам орнитолога, чтобы предотвратить спуск водоплавающих птиц на отравленные водоемы, водную гладь необходимо закрывать сеткой либо использовать для отпугивания пернатых пропановые пушки.