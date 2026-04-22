Среди подписчиков Алексея Текслера в МАКС разыграют билеты на Валерия Гергиева

Победители смогут сходить на один из концертов Московского Пасхального фестиваля в Челябинске

В субботу, 25 апреля, на сцене Драматического театра в Челябинске выступит Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева. Билеты на этот концерт можно выиграть в личном канале губернатора Челябинской области в МАКС.

Концерт пройдет в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля.

«Фестиваль ежегодно собирает сотни тысяч зрителей по всей стране, и для многих он давно стал личной традицией. Потому что живая музыка оставляет след, который не забывается. Такое стоит пережить самому. Поэтому предлагаю разыграть среди вас, дорогие подписчики, два билета, каждый на две персоны», — обратился к землякам Алексей Текслер.

Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на канал губернатора в MAX и нажать кнопку «Участвовать».