Среди челябинцев вырос спрос на услуги парильщиков

Горожане все чаще стали выбирать профессиональное парение

Жители Челябинской области в начале 2026 года массово бронировали банные и спа-услуги, стремясь к восстановлению сил. Услуги пармастера стали популярнее более чем в 3 раза, а парильщика — в 3,5 раза, рассказали ИА «Первое областное» аналитики «Авито Услуг».



Главный тренд начала года — переход от самостоятельного парения к профессиональному. Клиенты все чаще доверяют специалистам настройку микроклимата и проведение ритуалов. Особый интерес вызвали кедровые бочки, спрос на которые взлетел в 6 раз, и уличные банные чаны — их хотели посетить в 4 раза чаще, чем год назад.



Популярность набрали и косметические процедуры: лимфодренажные обертывания стали заказывать в 2,5 раза чаще, а шоколадные и водорослевые — на 54% больше. Эксперты связывают это с желанием снять стресс, отечность и улучшить состояние кожи после праздников.