Среди челябинцев вырос спрос на уход за руками и кожей головы

Эти бьюти-процедуры самые популярные у горожан

Среди челябинцев вырос спрос на уходовые процедуры за руками, кожей головы и волосами в октябре 2024 года. Вместе с тем на 32% вырос спрос на аренду рабочих мест для бьюти-мастеров. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

За руками, по сравнению с прошлым годом, горожане стали ухаживать больше на 7%.

Среди челябинок в преддверии холодов популярностью пользуется горячий маникюр. Особенность этой процедуры в том, что привычный для нас маникюр выполняется с использованием подогретого лосьона, масла или травяного настоя. За год спрос на эту процедуру подскочил на 2350%.

Второе место по популярности занимает бразильский маникюр. Эта процедура подразумевает обработку ногтей без использования режущих предметов. Спрос на такой вид маникюра вырос на 2800%.

Завершает тройку лидеров японский маникюр. Его фишка заключается в интенсивном уходе за ногтевой пластиной. Рост на эту услугу в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 286%.

Спрос на знакомую парафинотерапию этой осенью вырос на 55%. Суть процедуры заключается в том, что на руки наносят теплый косметический парафин, который питает кожу. Особенно популярна парафинотерапия в зимний период, потому что от нее меньше шелушится кожа.

Также челябинки уделяют большое внимание защите волос и кожи головы, в этом году они стали делать такие процедуры больше на 9%. Спрос на процедуру с современным названием «экранирование» вырос на 370%. Техника создает защитный слой на волосах, который запечатывает влагу и питательные вещества внутри волос.

Такую процедуру мастера делают не только в салонах, но и бьюти-коворкингах. Спрос на такие помещения или места этой осенью увеличился на 81%.