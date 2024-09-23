Среди челябинцев, сдающих макулатуру, разыграют поездку в Москву

Стартовал пятый сезон всероссийской акции «БумБатл»

Южноуральцы смогут принять участие в экологическом батле по сбору макулатуры. Всероссийская акция «БумБатл» стартовала 23 сентября и продлится до 15 ноября. Победителей обещают наградить поездкой в Москву и другими призами.

«Одна тонна переработанной бумаги спасает от вырубки 17 деревьев. За четыре года участники акции сдали на переработку более 161 тысячи тонн макулатуры, то есть спасли более трех миллионов деревьев», — рассказала о ценности акции менеджер национального проекта «Экология» Татьяна Дубровина.

Принять участие в батле могут отдельные люди, семьи и целые коллективы — группы детских садов, классы школ, студенты техникумов и вузов, а также предприятия и организации.

В качестве поощрения участникам акции будут раздавать электронные подписки на различные сервисы. За каждые 16 килограммов бумаги положены билеты в театр или музей. Семью, которая сдаст больше всего макулатуры, наградят поездкой в Москву и сертификатом на семейную фотосессию. И это далеко не все призы.

«В Челябинской области каждый год в акции принимают участие около 10 тысяч южноуральцев. В этом году регион проведет дополнительные конкурсы стихов и частушек», — говорит представитель министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства науки и высшего образования России.