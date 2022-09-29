Известно, что для построения успешной карьеры и самореализации нужны интересная работа по призванию и работодатель, заинтересованный в профессиональном росте своих сотрудников. Кроме того, в наши дни немаловажным фактором при выборе работы становится устойчивость бизнеса и всей сферы в целом. Все это челябинка Елена Борискина нашла, когда девять лет назад пришла трудиться администратором в Fix Price. Сейчас она уже самостоятельно заведует магазином сети и планирует стать менеджером департамента продаж. Ее история — яркий пример того, как, придя устраиваться по объявлению и без большого опыта, можно получить почти все, чего ожидаешь от работы.
Нельзя сказать, что до прихода в Fix Price Елена была совсем уж далека от мира торговли. Она окончила экономический факультет ЧелГУ и во время учебы подрабатывала в супермаркетах на выкладке товаров. После выпуска устроилась бухгалтером в госсферу, но работа не приносила ни удовольствия, ни желаемого дохода.
«Постепенно пришло осознание, что пора что-то менять, и я приняла решение уволиться. Как раз в это время в городе активно развивалась сеть Fix Price. Я увидела объявление, что в новый магазин требуются администраторы, и пошла на собеседование. Мне сразу же предложили попробовать, и на следующий день я уже вышла на работу», — рассказала Елена.
Поменяв немало мест работы, она сразу почувствовала, что Fix Price — это ее. Елена вспоминает, что команда магазина встретила ее очень тепло: ей во всем помогали и всему учили. Вообще, обучению в сети уделяют много внимания и всячески поддерживают желание сотрудников расти дальше и учиться. Делать это можно на сайте компании или в мобильном приложении Fix Price School, где есть вебинары, лекции и инструкции, необходимые для работы. Есть также телеграм-канал, где удобно следить за новостями сети.
Елена не отрицает, что хорошая зарплата и развитая система премирования (есть куда стремиться, чтобы зарплата была еще выше) стали важными критериями для того, чтобы остаться в компании надолго.
«Fix Price активно развивается, магазины открываются и в России, и за рубежом. Поэтому я уверена, что работа будет всегда. Работать становится интереснее, потому что расширяется ассортимент, повышается качество товаров. Кроме того, у нас в магазине очень дружный, сплоченный коллектив», — рассуждает Елена.
Есть и множество приятных мелочей, которые в совокупности оказываются не такой уж и мелочью. Например, корпоративная медстраховка для администраторов и заведующих магазинами или карта лояльности для сотрудников, на которую каждый месяц приходят баллы на покупку товаров сети. Как человек, знакомый с работой в сетевых магазинах, Елена ценит Fix Price за то, что здесь нет скоропортящихся товаров.
На должности администратора магазина Елена Борискина задержалась ненадолго. Уже через полтора года ей предложили повышение, так как в городе открывался новый магазин, и она стала в нем заведующей. Не обошлось без приключений: в самый разгар подготовки к открытию случилась авария на подстанции и весь район оказался без электричества.
«На открытие магазина (оформление помещения, выкладку товара) у нас было всего три дня. Так что деваться было некуда — пришлось выкладывать товар с фонариками», — со смехом вспоминает Елена.
Впоследствии ей довелось открывать еще один магазин, где она и работает в настоящее время. Было, конечно, значительно легче. И на этот раз, к счастью, без форс-мажоров.
По словам Елены, для успешной карьеры в Fix Price важны трудолюбие, ответственность и умение общаться с людьми.
«На самом деле это не так уж и трудно, если ты испытываешь искреннее уважение к покупателям и умеешь находить радость от общения с людьми. В Fix Price отдают приоритет продвижению собственных сотрудников. На сайте компании и в приложении есть учебные тесты для администраторов, заведующих, менеджеров. Любой может их пройти и проверить свои знания, чтобы претендовать на роль выше», — рассказывает Елена.
Нельзя сказать, что до прихода в Fix Price Елена была совсем уж далека от мира торговли. Она окончила экономический факультет ЧелГУ и во время учебы подрабатывала в супермаркетах на выкладке товаров. После выпуска устроилась бухгалтером в госсферу, но работа не приносила ни удовольствия, ни желаемого дохода.
«Постепенно пришло осознание, что пора что-то менять, и я приняла решение уволиться. Как раз в это время в городе активно развивалась сеть Fix Price. Я увидела объявление, что в новый магазин требуются администраторы, и пошла на собеседование. Мне сразу же предложили попробовать, и на следующий день я уже вышла на работу», — рассказала Елена.
Поменяв немало мест работы, она сразу почувствовала, что Fix Price — это ее. Елена вспоминает, что команда магазина встретила ее очень тепло: ей во всем помогали и всему учили. Вообще, обучению в сети уделяют много внимания и всячески поддерживают желание сотрудников расти дальше и учиться. Делать это можно на сайте компании или в мобильном приложении Fix Price School, где есть вебинары, лекции и инструкции, необходимые для работы. Есть также телеграм-канал, где удобно следить за новостями сети.
Елена не отрицает, что хорошая зарплата и развитая система премирования (есть куда стремиться, чтобы зарплата была еще выше) стали важными критериями для того, чтобы остаться в компании надолго.
«Fix Price активно развивается, магазины открываются и в России, и за рубежом. Поэтому я уверена, что работа будет всегда. Работать становится интереснее, потому что расширяется ассортимент, повышается качество товаров. Кроме того, у нас в магазине очень дружный, сплоченный коллектив», — рассуждает Елена.
Есть и множество приятных мелочей, которые в совокупности оказываются не такой уж и мелочью. Например, корпоративная медстраховка для администраторов и заведующих магазинами или карта лояльности для сотрудников, на которую каждый месяц приходят баллы на покупку товаров сети. Как человек, знакомый с работой в сетевых магазинах, Елена ценит Fix Price за то, что здесь нет скоропортящихся товаров.
На должности администратора магазина Елена Борискина задержалась ненадолго. Уже через полтора года ей предложили повышение, так как в городе открывался новый магазин, и она стала в нем заведующей. Не обошлось без приключений: в самый разгар подготовки к открытию случилась авария на подстанции и весь район оказался без электричества.
«На открытие магазина (оформление помещения, выкладку товара) у нас было всего три дня. Так что деваться было некуда — пришлось выкладывать товар с фонариками», — со смехом вспоминает Елена.
Впоследствии ей довелось открывать еще один магазин, где она и работает в настоящее время. Было, конечно, значительно легче. И на этот раз, к счастью, без форс-мажоров.
По словам Елены, для успешной карьеры в Fix Price важны трудолюбие, ответственность и умение общаться с людьми.
«На самом деле это не так уж и трудно, если ты испытываешь искреннее уважение к покупателям и умеешь находить радость от общения с людьми. В Fix Price отдают приоритет продвижению собственных сотрудников. На сайте компании и в приложении есть учебные тесты для администраторов, заведующих, менеджеров. Любой может их пройти и проверить свои знания, чтобы претендовать на роль выше», — рассказывает Елена.
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