Сразу несколько соглашений подписано на старте экофорума в Челябинске

Все они ставят целью формирование «зеленых» привычек у населения, реализацию прав граждан на благоприятные условия проживания

IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов в Челябинске стартовал с подписания ряда соглашений, направленных на реализацию прав граждан на благоприятные условия проживания, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашения о сотрудничестве заключили Центр реализации федерального проекта «Чистый воздух» ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и ООО «Моторинвест» (производство легковых электромобилей Evolute), Центр реализации федерального проекта «Чистый воздух» ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема».





Трехстороннее соглашение подписали ОАО «Российские железные дороги», министерство экологии и главк МЧС по Челябинской области.





Минэкологии договорилось о сотрудничестве с Южно-Уральским государственным университетом, Советом ветеранов и «Движением первых».

А ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» (ФГБУ «ВНИИ Экология») договорилось об обмене информацией и лучшими практиками с Координационным советом при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии.





В рамках экофорума открылась выставка — с ее осмотра начал работу на форуме губернатор Алексей Текслер.

Особое внимание — отечественным геоинформационным системам, а также установкам для утилизации свалочных газов (напомним, подобные установки работают на месте бывшей челябинской свалки: законсервированное тело полигона генерирует сегодня около 1000 кубометров газа в час — одна десятая идет на установленные здесь же теплицы, где разводят цветы и подращивают саженцы для города).





Предприятия и вузы Челябинска представляют на выставке новейшие научные разработки, такие как биоразлагаемая посуда и опреснитель воды, станция глубокой очистки для канализации частных домов, компостер, преобразователь для пластика, который измельчает отходы и уменьшает их объем в 10 раз.





А участники «Движения первых» прямо на форуме шьют авоськи из джинсов, на практике демонстрируя возможности преобразования отходов.