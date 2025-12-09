Сразу на 20 градусов потеплеет в Челябинской области 10 декабря

Морозы отступят со сменой направления ветра с северного на южное

В среду, 10 декабря, ночью в Челябинской области еще будет морозно. Но уже во второй половине дня температура заметно поднимется — холодный антициклон покинет территорию региона. Облаков прибавится, но осадков не будет. Северный ветер сменится южным и усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут от −21 до −23°C. Днем температура поднимется до −9...−11°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6—11 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на среду похолодает до −20...−25°C. А где-то будет около −15°C. Днем синоптики прогнозируют от −9 до −14°C, на севере воздух прогреется до −5°C. Снега не ожидается. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду с усилениями до 12 метров в секунду.