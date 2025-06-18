Сразу два циклона зальют дождями Южный Урал и понизят температуру в регионе

Возможен интенсивный подъем уровней воды и подтопления

В предстоящие сутки Челябинская область окажется в зоне влияния двух циклонов, что обусловит обильные осадки. Центр гидрометеорологии выдал новое штормовое предупреждение.

«В ближайший час и до конца суток 18 июня, ночью и днем 19 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

Жители центра Челябинска сообщают, что над городом сгущаются тучи, в пригородах уже льет. Садоводы СНТ «Авиатор-2» говорят, что у них — град, который бьет первые посевы.

В ближайшие трое суток погоду в регионе продолжат определять сразу два циклона. Будет облачно с прояснениями, будут идти кратковременные дожди, местами — сильные, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха понизится в ночные часы до 14—16 градусов, днем — до 21—23 градусов.

В районах выпадения сильных и очень сильных дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды, увеличение притока воды в пруды и водохранилища, подтопление пойменных участков. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ, на малых реках.