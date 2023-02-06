Сразу 55 домов в селе Челябинской области смогли подключиться к газу

В Агаповке построили 3,2 километра сетей

Жители села на юге Челябинской области решили объединиться для газификации своих улиц. Они оплатили проект, а администрация взяла на себя остальные обязательства. Хозяева 55 домов в северо-западной части Агаповки получили возможность подключиться к голубому топливу. Газопроводы проложили по улицам Доломитовой, Отвальной, Правобережной, Октябрьской, Известковой. Всего построили 3,2 километра сетей, сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В 2018 году по вопросу газа я обратилась в районную администрацию. Предложили участвовать в софинансировании: население берет на себя расходы по проектированию, а из местного бюджета оплачивается государственная экспертиза. Жители моей и соседних улиц поддержали, и мы согласились. На собрании выбрали инициативную группу», — поделилась жительница улицы Доломитовой Любовь Байсалова.

Договор на проектирование заключили с ООО «Газприбормонтаж». Сумма проекта — 980 тысяч рублей. Оплату вносили поэтапно. В 2021 году передали готовый проект в агаповскую администрацию. В общей сложности работы по газификации шли три года.

«Благодаря активному участию жителей удалось быстро и беспрепятственно получить областное финансирование, а это 9,5 миллиона рублей. Проекты, выполненные при участии жителей, рассматриваются региональным министерством строительства в приоритетном порядке», — отметила глава Агаповского сельского поселения Татьяна Митрохина.

В рамках программы догазификации присоединение частных домов проводят бесплатно. 17 января к газу подключили первых абонентов — жильцов одного из домов Правобережной улицы.

«Мы заселились в 2016-м и все это время отапливались электричеством — это недешевое удовольствие. На предложение участвовать в софинансировании проекта газификации согласились сразу. Очень рады, что теперь и у нас есть газ», — поделилась хозяйка Ольга Сазыкина.

Напомним, ранее стало известно, что в 19 населенных пунктов Челябинской области проведут газ в 2023 году. К голубому топливу смогут подключиться более пяти тысяч домов.