Сравниваем ракету «Сармат» с Челябинским метеоритом

ИА «Первое областное» выяснило: кто выше, дальше, сильнее

20 апреля прошли успешные испытания российской межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат», разработанной миасским ГРЦ имени Макеева. Концепция применения новейшего стратегического оружия — неотразимые удары по любой точки Земли практически с орбиты. Первое областное информагентство вспомнило о Челябинском метеорите, который девять лет назад тоже явился из космоса и от которого тоже никто не успел защититься. Мы решили сравнить характеристики двух грозных «земляков».



Стратегический комплекс РС-28 «Сармат»

Первые сведения о шахтном комплексе РС-28 «Сармат» появились еще в 2013 году. В 2018-м о «Сармате» в своем традиционном обращении к Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Опуская технические подробности, глава государства тогда объяснил: ни существующие, ни перспективные системы противоракетной обороны (ПРО) любой страны ничего не могут противопоставить «Сармату».

Сегодня, после успешного запуска с космодрома «Плесецк», о новой ракете можно говорить более подробно: согласно данным, раскрытым Минобороны и ГРЦ Макеева, дальность полета «Сармата» — до 18 тысяч километров. Длина окружности земного шара — порядка 40 тысяч километров, то есть РС-28 из точки запуска может достать почти до любой точки планеты. Прежняя концепция применения стратегического оружия предусматривала, что на территорию главного «заклятого партнера» России — США «гостинцы» со смертоносной начинкой полетят через Северный полюс. Американская сторона при построении своей ПРО учитывала этот факт. Но «Сармат» вполне способен достать и через Южный полюс. А мощность боевой части в самом суровом варианте такова, что даже скептически настроенные иностранные эксперты (например на страницах Daily Mail) признавали: одной ракеты хватит на Англию и Уэльс вместе взятые.

Челябинский метеорит

Челябинский метеорит пожаловал на Землю 15 февраля 2013 года. По оценке астрономов, на Южный Урал прилетели лишь фрагменты небольшого астероида. Суперболид взорвался в воздухе, по счастью, в стороне от крупных городов. Но региону хватило и этого: волна воздушного взрыва накрыла Челябинск, Копейск, Южноуральск, Троицк, Еманжелинск, Еткуль, Увельский, Красноармейский, Сосновский и Троицкий районы. Повреждения получили 7420 объектов, пострадали более 1600 человек, ущерб оценивается в миллиард рублей. И ведь все это космический гость натворил случайно!





Кто страшнее?

А теперь сравним конкурсантов: кто из них толще, быстрее и сокрушительнее.

РС-28 «Сармат» считается самой тяжелой на сегодня ракетой в мире: стартовый вес — 200 тонн, забрасываемый вес (то есть боевая часть и средства преодоления ПРО противника) — до 10 тонн. Но, по мнению ученых, «материнский» астероид челябинского метеорита существенно толще: его масса оценивается в 11 тысяч тонн, это самый крупный космический гость со времен Тунгусского метеорита. Правда, сам болид (то есть «забрасываемый вес») сравнительно невелик: общая масса найденных обломков — 654 килограмма, самый крупный из них, ныне «прописанный» в Историческом музее Южного Урала, весит 503,333 килограмма.

«Сармат» очень скоростной для земной техники: его скорость составляет 15 Махов, или почти 17,9 тысячи км/ч. Но пришелец из космоса быстрее в 3,6 раза: в атмосферу Земли он вошел со скоростью примерно в 64,8 тысячи км/ч!

Но если метеорит «пошел на посадку» по незамысловатой параболе, то российский комплекс гораздо хитрее. Разработчики и военные объясняют, что боевая часть «Сармата», гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард», после отделения от основной части способны маневрировать практически со скоростью носителя, уклоняясь от попыток их уничтожить огнем с земли, воздуха или из космоса, плюс «Сармат» выпускает ложные цели, обманывающие ПРО противника.

Наконец, кто громче жахнет? Мощность воздушного взрыва челябинского метеорита по разным оценкам — 300—500 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это очень серьезно: американская бомба Mark I «Малыш», сброшенная на Хиросиму, несла заряд, аналогичный только 15 килотоннам тротила.

И вот тут детище миасских ракетостроителей вырывается вперед так, что суперболиду остается только признать поражение. Точные характеристики разнообразных боевых частей «Сармата», разумеется, засекречены. Известно только, что разработаны разные варианты, в том числе и без ядерного заряда. Если же заложить в «Авангарды» эту начинку, то мы получаем 10—15 боезарядов по 700—800 килотонн. Сотни Хиросим!

Не грози Южному Уралу

Метеоритная угроза — проявление стихии. Недосягаемо быстрое, реально страшное, но крайне редкое и по большому счету случайное явление. В конце концов, челябинский гость упал в озеро Чебаркуль девять лет назад.

По словам командующего РВСН РФ генерал-полковника Сергея Каракаева, первый полк «Сарматов» заступит на боевое дежурство уже к концу 2022 году. Если они полетят по чью-то душу — то полетят прицельно и неотвратимо. Надеемся, что до этого никогда не дойдет.