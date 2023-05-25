Спустя 10 лет выпускникам российских школ опять начнут выдавать серебряные медали

Первые умники получат награду уже весной 2024 года

Со следующего учебного года выпускникам школ в России опять начнут выдавать серебряные медали. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали»,

— заявил Сергей Кравцов.

Сейчас в российских и челябинских школах выпускникам выдают исключительно золотые медали.

Золотая медаль положена тем, кто получил аттестат с пятерками по всем предметам за 10-й и 11-й класс и сдал ЕГЭ на отлично, то есть набрал не менее 70 баллов за каждый обязательный предмет. Серебряная медаль не вручается на уровне Федерации с 2014 года. Но регионы могли по желанию выдавать свои серебряные медали. Правда, в Челябинской области такой практики не было.

Кстати, сегодня во всех школах Челябинска проводят последние звонки для 9-х и 11-х классов. Из-за этого власти рекомендовали городским магазинам ограничить продажу спиртного.