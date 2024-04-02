Спрятанную свинину пытались вывезти из Челябинской области под тоннами груза

Ее нашли с помощью рентгена

На пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области остановили машину, внутри которой было спрятано 10 тонн свинины. Продукцию удалось найти с помощью рентгена. Мясо пытались вывезти из страны без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза формы № 2, сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.

Попытку вывоза неузаконенной продукции пресекли на российско-казахстанской границе 1 апреля. Машина направлялась из Москвы в Караганду. 10 тонн свинины спрятали в начале 20‑тонного прицепа, наполненного различным сборным грузом.

«При проверке машины на специальном оборудовании, оснащенном рентгеном, удалось увидеть незаконное вложение», — сказали в пресс-службе.

В отношении грузоперевозчика возбудили административное дело о нарушении правил перевозки продуктов животноводства (часть 2 статьи 10.8 КоАП РФ). Ему назначили штраф три тысячи рублей.

Машину с грузом вернули в Россию для оформления сопроводительных документов.