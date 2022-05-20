Спрос на услуги грумеров, выгульщиков и дрессировщиков вырос в Челябинске

Жители страны и региона стали чаще обращаться к специалистам по домашним животным

Все чаще россияне прибегают к помощи специалистов по уходу за домашними животными. Делают они это как ежедневно, так и во время командировок и отдыха. Эксперты сравнили, какие услуги наиболее популярны среди хозяев кошек и собак. По данным «Авито Услуг», люди стали активнее обращаться к зооняням (+ 66%), грумерам (+ 48%), отдавать питомцев на передержку (+ 58%) и дрессировку (+ 34%). В Челябинске в апреле 2022 года спрос на услуги для животных по сравнению с прошлым годом вырос на 36%.

«Люди стали чаще искать помощников по уходу за питомцами в онлайне. Во многом это связано с тем, что за последние годы в российских семьях увеличилось число домашних животных. Также услуги по уходу за ними стали более доступными благодаря онлайн-платформам и возможности быстрого поиска подходящих специалистов», — отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков.

Чаще всего в российских семьях заводят кошек и собак. Спрос на услуги для котов по стране вырос на 29%, для собак — на 21%.

Кошки

Хозяева котов в основном обращаются к грумерам и ветеринарам. Средняя цена за услугу грумера по России составила 700 рублей, обследование у ветеринара — 500 рублей. На время отъезда хозяева чаще выбирают оставить своего питомца в дома, поэтому активнее обращаются к зооняням. Это позволяет не оставлять кошку или собаку без присмотра. Средняя цена по России за сутки такого присмотра начинается от 300 рублей. Няня может прислать фото и видео питомца, а также показать его в режиме реального времени по видеозвонку.

Собаки

Хозяева собак стали активнее обращаться к специалистам по дрессировке. За год по стране спрос на кинологов вырос на 37%. В Челябинске профессиональных дрессировщиков искали на 14% чаще. Также в городе на 19% вырос спрос на услуги выгульщиков, так как люди не успевают гулять со своими четвероногими. Профессиональные помощники предлагают свои услуги от 200 рублей за час. Кроме того, челябинские любители собак стали чаще пользоваться услугами по передержке — спрос вырос на 33%. Средняя цена по стране начинается от 280 рублей в сутки.