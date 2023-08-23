Спрос на техникумы и колледжи в Челябинской области вырос в два раза

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Нынешним летом техникумы и колледжи получили в два раза больше заявлений от абитуриентов, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«На некоторые специальности конкурс доходил до 10 человек на место, а средний балл аттестата достигал 4,75 — это практически пятерочный сертификат. Популярность среднего образования связана с тем, что ребята могут работать уже на старших курсах, а предлагаемые им зарплаты выросли. К тому же открыта дорога дальше — можно поступать в вуз», — добавляют в пресс-службе.

Наибольший интерес, по словам и. о. министра образования Челябинской области Елены Коузовой, у вчерашних школьников вызывают программы обучения, связанные с приборостроением и цифровыми технологиями, дизайнерские, конструкторские направления и особенно специальности, которые можно получить в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Студентов, которые выбрали эту программу, ждут практико-ориентированные занятия по сокращенным срокам обучения. Их практика будет проходить на современном оборудовании, а после выпуска студентов ждет гарантированное трудоустройство в хорошей компании.

Прием на бюджетные места СПО практически завершен, но продолжается набор в коммерческие группы, а также на заочную и очно-заочную формы обучения.