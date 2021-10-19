Спрос на сервисы страхования вырос в три раза

ВСК регистрирует рост уникальных пользователей на 185%

«ВСК-страхование» отмечает возросший в три раза спрос на онлайн-сервисы компании. Интерес к сервисам возрос за последние девять месяцев 2021 года, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество уникальных пользователей, которые хотя бы раз в месяц авторизовались в личном кабинете мобильного приложения «ВСК-Страхование» или на официальном сайте компании, выросло на 185%.

Во многом интерес к онлайн-сервисам повысился в связи с пандемией коронавируса. Сейчас большинство вопросов по страховым случаям клиенты ВСК могут решать при помощи цифровых ресурсов. Ими пользуются более 65% всех клиентов компании.

«Мы стремимся добиваться развития бизнеса и повышения эффективности за счет технологий. Наша непрерывная работа по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в три раза количества пользователей онлайн-сервисами в первые девять месяцев текущего года. Клиенты ВСК активно выбирают мобильное приложение, потому что это быстро и удобно. На примере каско — процесс урегулирования сократился для наших пользователей с нескольких дней до нескольких минут», — отмечает член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

В сентябре ВСК запустила ДМС с оплатой франшизы в мобильном приложении «ВСК Страхование». Этот сервис позволяет расширить возможности оказания медицинской помощи и существенно снизить бюджет на ДМС. Для застрахованных новый сервис позволяет получить услуги в лечебных учреждениях повышенной категории с минимальной оплатой.