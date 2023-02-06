«В 2023 году спрос значительно превысил показатели прошлого года. Так, в январе спрос на услуги репетиторов в Челябинске вырос сразу на 33% по сравнению с предыдущим годом», — замечают специалисты «Авито».
В число самых востребованных предметов в России вошли литература, география и информатика. Среди популярных запросов также русский язык и обществознание. Замыкает топ-6 предметов химия.
По числу предложений от репетиторов в стране лидирует информатика. Также выросло предложение от репетиторов по литературе, русскому языку, географии и математике. При этом все большее число частных репетиторов предлагают занятия в онлайн-формате, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки страны.
Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором в Челябинске, как и по всей стране, составляет около 500 рублей в час.
«Также растет популярность изучения азиатских языков. Наибольшим спросом пользуются занятия по китайскому языку: в январе преподавателей китайского языка в Челябинске искали в четыре раза чаще, чем в прошлом году», — замечает «Авито».
Стоимость занятий зависит от языка и преподавателя. Например, занятия с носителем языка из Поднебесной на «Авито» стоят от 1200 рублей за часовой урок, со студентом или выпускником ведущих вузов страны — от 800 рублей.
За последний год в России более чем в два раза выросла популярность китайского языка. Об этом ранее заявил портал SuperJob. У Челябинской области и Китая особые связи еще с 90-х, в нынешней исторической ситуации интерес к Востоку еще больше окреп. Об этом ИА «Первое областное» рассказали челябинские эксперты. Где в Челябинске можно выучить китайский язык, в какую сумму обходится обучение и где востребованы знатоки китайского языка, читайте в этом материале.