Спрос на репетиторов в Челябинской области за год вырос на треть

Среди самых востребованных предметов литература, география, информатика и китайский

Эксперты сервиса «Авито. Работа» отмечают повышенный спрос на услуги репетиторов в Челябинской области. По сравнению с прошлым годом он вырос на 33%, причем сильнее всего спрос вырос на занятия с преподавателями по литературе, географии и информатики.

«В 2023 году спрос значительно превысил показатели прошлого года. Так, в январе спрос на услуги репетиторов в Челябинске вырос сразу на 33% по сравнению с предыдущим годом»,

— замечают специалисты «Авито».

В число самых востребованных предметов в России вошли литература, география и информатика. Среди популярных запросов также русский язык и обществознание. Замыкает топ-6 предметов химия.

По числу предложений от репетиторов в стране лидирует информатика. Также выросло предложение от репетиторов по литературе, русскому языку, географии и математике. При этом все большее число частных репетиторов предлагают занятия в онлайн-формате, что позволяет учиться в удобное время и из любой точки страны.

Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором в Челябинске, как и по всей стране, составляет около 500 рублей в час.

«Также растет популярность изучения азиатских языков. Наибольшим спросом пользуются занятия по китайскому языку: в январе преподавателей китайского языка в Челябинске искали в четыре раза чаще, чем в прошлом году»,

— замечает «Авито».