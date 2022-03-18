Спрос на презервативы в Челябинской области вырос на 30%

Но дефицита контрацептивов аптеки и торговые сети не ждут

В России отмечают резкий рост покупательского спроса на презервативы. Об этом заявило маркетинговое агентство DSM Group. В Челябинске торговые сети говорят о росте продаж средств барьерной контрацепции на треть, но не видят оснований для дефицита.

«Презервативы продают везде: в магазинах, в киосках. У аптек в этом плане есть конкуренты. Но резкого повышения спроса на такой товар в нашей аптечной сети мы не видим. Витрины наших аптек полны, есть и презервативы, и другие контрацептивы, и прокладки»,

— говорит заместитель генерального директора АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.

Сегодня эта организация является самой крупной аптечной сетью в Челябинской области: под ее вывеской работают 320 аптек, аптечных пунктов и оптик.По словам Натальи Денисовой, в это сложное время «Областной аптечный склад» не преследует цели нажиться на растущих ценах: внутрисетевая наценка на все товары сети не менялась в течение пяти лет. Однако цены на разные группы товаров, в том числе на контрацептивы, могут расти, так как производители поднимают отпускные цены.

«Но пока цены на эту группу не изменились. Все в наличии есть. Новую партию не заказывали, сравнить пока не с чем. На апрель 2022 года даже планируем продавать презервативы со скидками. Промоакция на апрель запланирована давно, и отказываться от нее мы не будем»,

— замечает Наталья Денисова.

Областной аптечный склад ежедневно мониторит рынок поставщиков и старается закупать товары и препараты по минимальной цене. При этом внутри сети один и тот же товар может стоить по-разному в разных аптеках, так как был куплен у поставщиков в разное время. Если хочется сэкономить, сравните цены по интернету и поезжайте туда, где дешевле.

Несколько по другому ведут себя покупатели крупных торговых сетей. Наряду с сахаром, прокладками, бытовой химией и туалетной бумагой они скупают и презервативы. Спрос на контрацептивы вырос на треть.

«За последние две недели продажи презервативов выросли на 30%. Но мы стараемся не допустить дефицита. Увеличили запас такого товара на складе. При необходимости будем оперативно поставлять его в магазины»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе одной из крупных федеральных сетей.

По словам представителя сети, цена на эти товары зависит от отпускных цен у поставщика. Пока резкого скачка цен на оптовом рынке не было.

В продаже есть как импортные, так и отечественные товары.