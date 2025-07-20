Спрос на металлургов в Челябинской области вырос на 67%

А с ним и зарплаты

В металлургической отрасли в Челябинской области в июне 2025 года разместили на 67% вакансий больше, чем годом ранее. Зарплаты за аналогичный период выросли на 25% и достигли почти 90 тысяч рублей. Вместе с этими показателями выросла и активность соискателей. Эксперты сервиса «Авито Работа» составили топ вакансий, где предлагают зарплату выше средней или в рынке и ценят опыт.

На первом месте — вакансия термиста с опытом работы более трех лет. Такого ищут в Магнитогорске. За 100 тысяч рублей в месяц, а то и больше, термист должен закалять и обрабатывать металлы на индукционной установке. График удобный — 5/2, а зарплату выплачивают дважды в месяц.

На втором месте — вакансия заливщика металла в Челябинске. Можно без опыта — всему научат. График работы 2/2, зарплата — от 70 тысяч рублей и полный соцпакет.

Еще одно крупное челябинское предприятие ищет кузнецов на молотах и прессах. Зарплата достигает 70 тысяч, также предусмотрены доставка служебным транспортом, компенсация аренды жилья и подарки детям.

В Златоусте открыты вакансии плавильщика, обрубщика и формовщика. Тут опыт не требуется — примут и пенсионеров, и студентов. Зарплата — до 65 тысяч рублей.