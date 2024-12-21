Спрос на красную икру, форель и искусственные елки вырос среди россиян в декабре-2024

Этими товарами чаще всего интересовались пользователи соцсети «ВКонтакте»

С начала декабря россияне начали активно готовиться к Новому году. По данным команды «ВКонтакте», чаще всего пользователи добавляли в корзину или просматривали посты о продаже красной икры, форели, женской обуви и искусственных елок, сообщили в пресс-службе соцсети.

Интерес к икре, например, вырос на 225% по сравнению с октябрем 2024-го, к форели — на 150%, а к елкам и елочным украшениям — на 218% и 114% соответственно.

«Среди услуг на 113% стали популярнее студийные фотосъемки, а число контактов с услугами парикмахера и бровиста выросло на 65% и 64%»,— рассказали в «ВКонтакте».

Под елку пользователи соцсети планируют положить электронику и сувениры — интерес к ним вырос на 99% и 79% соответственно. В топе подарков также платья и дубленки.

Интересно, что одеждой, причем как летней, так и зимней, чаще всего интересовались женщины. Среди мужчин интерес к ней в декабре упал на 43%. Зато сильная половина активно просматривала объявления о продаже электроники, сувениров, путешествий и колец. А пользовательницы соцсети просматривали в основном посты, связанные с творчеством, мастер-классами и цветами.