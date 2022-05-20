Спрос на фармацевтов за год вырос на 90% в Челябинской области

Регион вошел в топ‑10 по количеству вакансий

Спрос на фармацевтов в Челябинской области за год вырос на 90%. С начала 2022 года открыли более 300 вакансий для этих специалистов — это 2,2% от общего по России и восьмое место среди регионов. Фармацевты находятся в числе наиболее дефицитных специалистов в стране, сообщает пресс-служба hh.ru.





В этом году на одну вакансию приходится лишь 1,2 потенциальных кандидата. В Челябинской области фармацевтам предлагают в среднем зарплату в размере 45 тысяч рублей. Эта сумма выросла на 10 тысяч по сравнению с 2021 годом. Самую высокую зарплату в регионе предлагают фармацевту-провизору в федеральной аптечной сети — от 60 до 100 тысяч рублей на руки. Среди условий работы — красивая и удобная униформа, безопасное и комфортное рабочее место.

«Также ищут фармацевтов на вахту с зарплатой от 50 до 95 тысяч рублей до вычета налогов, проживание и проезд оплачиваются. Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют кандидатам на должности фармацевтов: наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств это коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям», — рассказали в пресс-службе hh.ru.

Помимо своевременной выплаты зарплаты и официального трудоустройства работодатели предлагают сотрудникам эксклюзивные программы скидок, участие в стимулирующих конкурсах от партнеров, карьерный рост, повышение квалификации в собственном учебном центре и другое.

Также компании-работодатели готовы создавать привлекательные условия для иногородних. Например, некоторые предлагают работать вахтовым методом, дают бесплатное корпоративное жилье или разрешают частично оплачивать жилье переехавшим фармацевтам.